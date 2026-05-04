Lastiği patlayan otomobil refüje çarptı; 1 yaralı
TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde seyir halindeyken lastiği patlayan ve kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı, sürücü yaralandı.
Kaza, ilçenin çevre yolu üzerinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Fuat Efe Yüksel (20) yönetimindeki 34 NLB 517 plakalı aracın lastiği patladı. Patlama sonrasında sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedip refüje çarptı. Kazada sürücü Yüksel yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, araç çekici yardımıyla kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Haber-Kamera: Mehmetcan ARSLAN/ÇORLU(Tekirdağ),