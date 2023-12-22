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Lapseki Kaymakamlığı Köyleri Ziyaret Etti

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Lapseki Kaymakamlığına bağlı Köylere Hizmet Götürme Birliği üyeleri, ilçeye bağlı köyleri ziyaret etti. Kaymakam Emre Öztürk ve beraberindekiler, Nusretiye, Dışbudak, Çataltepe ve Doğandere köylerini ziyaret ederek, yapılan çalışmaları inceledi ve halkın taleplerini dinledi.

Lapseki Kaymakamlığına bağlı Köylere Hizmet Götürme Birliği üyeleri, ilçeye bağlı köyleri ziyaret etti.

Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Engin, İlçe Özel İdare Müdürü Aydın Şafak Kılıçaslan ve beraberindekiler, ilk köy ziyaretini Nusretiye köyüne gerçekleştirdi.

Engin, ziyarette yaptığı konuşmada, vatandaşlarla her zaman beraber olduklarını belirterek, Nusretiye Köyü Muhtarı Şerif Fidan'a kendilerini ağırladığı için teşekkür etti.

Öztürk ve beraberindekiler daha sonra Dışbudak, Çataltepe, Doğandere köylerini ziyaret ederek, yapımı devam eden ve tamamlanan çalışmaları inceledi, halkın taleplerini dinledi.

Kaynak: AA / Güncel

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