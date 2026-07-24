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Lapseki'de Belediye Geleneksel Hayır Yemeğinde Vatandaşları Bir Araya Getirdi

Lapseki'de Belediye Geleneksel Hayır Yemeğinde Vatandaşları Bir Araya Getirdi
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Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde belediye tarafından düzenlenen geleneksel hayır yemeğinde vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar eşliğinde bir araya geldi. Programa Lapseki Belediye Başkanı Atilla Öztürk, Çardak Belediye Başkanı Metin Semerci ve çok sayıda vatandaş katıldı; mevlit sonrası pilav ve yoğurt ikram edildi.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde belediye tarafından geleneksel olarak düzenlenen ilçe hayır yemeğinde vatandaşlar bir araya geldi.

Lapseki çarşı merkezinde gerçekleştirilen program, Tarihi Gazi Süleyman Paşa Camisi imamı Musa Sarı ile müezzinler Mehmet Yıldız ve Necmeddin Ötün tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahi ve kasidelerin okunmasıyla başladı. Mevlit programının duasını imam Musa Sarı yaptı.

Programa Lapseki Belediye Başkanı Atilla Öztürk, Çardak Belediye Başkanı Metin Semerci, kamu kurum ve siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Mevlit programının ardından katılımcılara hayır yemeği kapsamında pilav ve yoğurt ikram edildi.

Kaynak: AA
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