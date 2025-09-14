Lapseki'de Geleneksel Hayır Yemeklerinin Sonuna Gelindi

Lapseki'ye bağlı belde ve köylerde yaz ayları başında başlayan hayır yemeklerinin sonuna gelindi.

İlçeye bağlı İlyasköy'de düzenlenen hayır yemeğine, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Lapseki AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Evran, yönetim kurulu üyeleri, AK Parti İl Genel Meclisi Grup Başkanı Halil Özer ve İl Genel Meclisi Üyesi Murat Gürşen katıldı.

Milletvekili Ayhan Gider ve beraberindeki heyet, İlyasköy Muhtarı Ahmet Dalaklı tarafından karşılandı. Muhtar Dalaklı ile birlikte davetlilerin masalarını dolaşan heyet, vatandaşlarla sohbet etti.

İlyasköy Muhtarı Ahmet Dalaklı, organizasyona katılan herkese teşekkür ederek, "Uzun yıllardır süre gelen köy hayır yemeğimizi bu yıl bu tarihte yapma kararı aldık. Yaz aylarında vatandaşlarımızın işleri yoğun, ayrıca havalar da çok sıcak oluyor. Civar köylerde işler artık bitti sayılır. Rabbim okunan Kur'an-ı Kerim'i, yapılan duaları ve hayrımızı kabul etsin inşallah." dedi.