Geleceğin Ustaları Projesi Başlıyor

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, mesleki eğitim gören çırakların mesleki, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla "Geleceğin Ustaları: Zanaatın Peşinde Projesi" uygulanacak.

Lapseki Kaymakamlığı öncülüğünde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Köylere Hizmet Götürme Birliği ve paydaş kurumların işbirliğiyle hazırlanan proje kapsamında, çırakların çalışma disiplini ve mesleki gelişimlerinin teşvik edilmesi hedefleniyor.

Projede, son üç aylık süreçte işletmelerindeki performanslarıyla ustalarından olumlu değerlendirme alan çıraklar, başarılarının karşılığı olarak İstanbul gezisiyle ödüllendirilecek.

Lapseki Kaymakamı Cafer Ekinci, yaptığı açıklamada, projenin usta-çırak ilişkisini güçlendirmeyi ve gençlerin mesleklerine bağlılığını artırmayı amaçladığını belirtti.

Ekinci, ustalarından olumlu değerlendirme alarak geziye katılmaya hak kazanan çırakların, Osmanlı Devleti'nin son yönetim merkezi olan Yıldız Sarayı'nı profesyonel rehberler eşliğinde ziyaret edeceklerini ifade etti.

Program kapsamında ayrıca İstanbul Boğazı'nda tekne turu düzenleneceğini aktaran Ekinci, geziyle çırakların tarih, kültür ve denizcilik alanlarında deneyim kazanmalarının amaçlandığını kaydetti.

Projenin, Ahi kültürü ile meslek ahlakını çağın ihtiyaçları doğrultusunda buluşturmayı ve gençlerin yalnızca mesleki becerilerini değil, estetik ve tasarım bakış açılarını da geliştirmeyi hedeflediğini belirten Ekinci, projeye katkı sunan kurumlara, ustalara ve çıraklara teşekkür etti.

Kaynak: AA