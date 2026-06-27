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Lapseki'de "Avcı Eğitim Kursu" düzenlendi

Lapseki'de 'Avcı Eğitim Kursu' düzenlendi
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Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde düzenlenen avcı eğitim kursu başarıyla tamamlandı. Kursu bitiren 28 kursiyer, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde düzenlenen "Avcı Eğitim Kursu" tamamlandı.

Eğitim programının ardından, kursu başarıyla bitiren 28 kursiyer sertifikalarını teslim aldı.

Lapseki Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü Başkanı Kaan Yeşilbaş, kursu başarıyla tamamlayan üyeleri tebrik etti.

Avcılığın sadece bir spor değil, doğaya saygı duymak ve yaban hayatını korumak olduğunu belirten Yeşilbaş, "Kulübümüzün çatısı altında doğaya örnek birer avcı olacaklarına inancım tam. Yeni avcı dostlarımızın eğitiminde emeği geçen eğitmenlerimize, desteklerini esirgemeyen sayın Kaymakamımız Cafer Ekinci, Belediye Başkanımız Atilla Öztürk ve kurum müdürlerimize çok teşekkür ediyorum." dedi.

Kaymakamı Cafer Ekinci ve Belediye Başkanı Atilla Öztürk de birer konuşma gerçekleştirdi.

Ardından kursu başarıyla bitiren avcıların belgelerini Kaymakam Cafer Ekinci, Belediye Başkanı Atilla Öztürk, Lapseki Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü Başkanı Kaan Yeşilbaş ve ilçe protokolü verdi.

Kaynak: AA / Ercan Özçetin
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