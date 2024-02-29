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Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, belediye çalışanlarıyla bir araya geldi

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Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, belediye çalışanlarıyla bir araya gelerek öğle yemeği yedi. Yılmaz, çalışanlara teşekkür ederek birlikte hizmet ettiklerini belirtti.

Çanakkale'nin Lapseki ilçe Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, belediye çalışanlarıyla bir araya geldi.

Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Engin, İl Genel Meclis Üyesi Halil Özer, belediye çalışanlarıyla Belediye Garajında öğle yemeği yedi.

Yılmaz, yemekte yaptığı konuşmada, 10 yıldır birlikte çalıştığı belediye personelinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Lapseki'de 2014-2019 döneminde alt yapı yönünden yaşanan sıkıntılı sürecin geride kaldığını dile getiren Yılmaz, "Ama 2023 yılında 11 ilimizi kapsayan büyük deprem yaşandı. O süreçte siz çalışanlarımız ve Lapsekili vatandaşlarımızın deprem bölgesine yaptığı yardımlar asla unutulamaz. Rabbim Lapseki'ye 10 yıl hizmet etmeyi nasip etti. Sizlerle birlikte hizmet ettik. Her zaman söylediğimiz gibi bizler için alın teri ve emek en yüce değerdir. Çünkü bizler insana değer veren, emeğe saygı duyan ve alın terini kutsal gören bir anlayışa sahibiz. Her türlü şartta emek veren işçi kardeşlerimizin her zaman yanlarındayız." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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