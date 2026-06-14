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Eski İsrail Başbakanı Lapid, ABD-İran anlaşmasıyla İsrail'in savaş hedeflerine ulaşamayacağını kaydetti

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Eski İsrail Başbakanı Yair Lapid, ABD-İran arasında şekillenen anlaşmanın İsrail'in savaş hedeflerini gerçekleştirmediğini ve Başbakan Netanyahu'nun başarısız olduğunu belirtti. Lapid, anlaşmanın İran'ı güçlendireceğini ve İsrail'in güvenliğini tehdit edeceğini ifade etti.

Eski İsrail Başbakanı ve ana muhalefet lideri Yair Lapid, ABD ile İran arasında şekillenen anlaşmayla İsrail'in savaş hedeflerinin hiçbirini gerçekleştiremeyeceğini belirtti.

Lapid, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran konusunda başarısız olduğunu kaydetti.

"Şu anda şekillenen anlaşma, İsrail'in savaş hedeflerinin hiçbirini gerçekleştirmiyor." ifadesini kullanan Lapid, Tahran yönetiminin ayakta kaldığını, füze programının devam ettiğini ve İran'ın nükleer programını yeniden inşa edebileceğini aktardı.

Lapid, bunun Netanyahu'nun tam başarısızlığı olduğunu ve İsrail'i ulusal güvenliği konusunda talimatlar alan bir uydu devlet haline getirdiğini, hiçbir basın toplantısı, medya manipülasyonu veya yapay zeka videosunun bu başarısızlığı gizleyemeyeceğini ifade etti.

İsrail anlaşma nedeniyle endişeli yorumu

İsrailli siyaset ve güvenlik yetkilileri, ABD ile İran arasında imzalanmak üzere olan anlaşmanın İsrail'de endişeye yol açtığı yorumunda bulundu.

İsrail'in i24 televizyonunun haberine göre, İsrailli yetkililer, anlaşmanın Tahran yönetimini güçlendireceğini ve İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını kısıtlayacağını kaydetti.

ABD ve İran'ın çatışmayı sonlandıracak bir anlaşmaya çok yakın olduğu aktarılıyor.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
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