Lamborghini'li Yogi maddiyatla maneviyat arasındaki boşluğu kapatmak istiyor
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"Lamborghini'li Yogi" olarak bilinen Üstat Sri Akarshana bir girişimciyken eğitimsel motivasyon veren biri haline geldi ve canlı performanslarının yanı sıra sosyal medya kanallarından tam 35 milyon kişiye ulaştı.
" Lamborghini'li Yogi" olarak bilinen Üstat Sri Akarshana bir girişimciyken eğitimsel motivasyon veren biri haline geldi ve canlı performanslarının yanı sıra sosyal medya kanallarından tam 35 milyon kişiye ulaştı.
Kaynak: DailyMotion.com / Güncel