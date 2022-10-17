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Lamborghini'li Yogi maddiyatla maneviyat arasındaki boşluğu kapatmak istiyor

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"Lamborghini'li Yogi" olarak bilinen Üstat Sri Akarshana bir girişimciyken eğitimsel motivasyon veren biri haline geldi ve canlı performanslarının yanı sıra sosyal medya kanallarından tam 35 milyon kişiye ulaştı.

" Lamborghini'li Yogi" olarak bilinen Üstat Sri Akarshana bir girişimciyken eğitimsel motivasyon veren biri haline geldi ve canlı performanslarının yanı sıra sosyal medya kanallarından tam 35 milyon kişiye ulaştı.

Kaynak: DailyMotion.com / Güncel

Lamborghini Güncel Haberler

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