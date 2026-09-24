Haberler

Lalapaşa Kaymakamı Mustafa Çolak, Çömlekköy Barajı'nda incelemelerde bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Lalapaşa Kaymakamı Mustafa Çolak, Çömlekköy Barajı'nda incelemelerde bulundu
Güncelleme:
+7 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Lalapaşa Kaymakamı Mustafa Çolak, Çömlekköy Barajı'nda incelemelerde bulundu. İl Genel Meclis Üyesi, Lalapaşa Ziraat Odası Başkanı, DSİ yetkilileri ve kurum amirleriyle sahayı gezen Çolak, şantiye şefinden bilgi aldı; barajın tarımsal önemi ve ihtiyaçları değerlendirildi.

Lalapaşa Kaymakamı Mustafa Çolak, yapımı devam eden Çömlekköy Barajı'nda incelemelerde bulundu.

Çolak, İl Genel Meclis Üyesi Serdar Özvatan, Lalapaşa Ziraat Odası Başkanı Taner Öztürk, DSİ yetkilileri ve ilgili kurum amirleriyle barajın inşaat sahasını ziyaret etti.

Çalışmaları yerinde inceleyen Çolak, şantiye şefinden barajın mevcut durumu ve devam eden faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Bölgenin tarımsal faaliyetleri açısından önem taşıyan barajdaki çalışmalar ve ihtiyaçlar değerlendirildi.

Çolak, incelemelerin ardından yetkililere ve çalışanlara kolaylıklar diledi.

Kaynak: AA
Rahip Rupnik’in cinsel tacizine maruz kaldığını iddia eden 5 kadın Papa'ya mektup yazdı

Katolik Kilisesi'ni sarsan skandal! 5 kadın Papa'ya mektup gönderdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'de iki çocuk annesi kadın, eşi tarafından köpeğiyle ilişkiye girerken yakalandı

İki çocuk annesi eşini köpeğiyle ilişkiye girerken yakaladı
Kars-Ardahan karayolunda yanan tır köprüden düştü, sürücü atlayarak kurtuldu

Şoför, bu alev topundan mucize eseri kurtuldu
Rabia Soytürk aşk defterini kapattı! İki kelimeyle duyurdu: Devam etmiyoruz

Rabia Soytürk aşk defterini kapattı: Devam etmiyoruz
Fon soruşturmasında Tera patronu Emre Tezmen ve eski Genel Müdür Alper Öztürk'ün ifadeleri ortaya çıktı

Biri “Haberim yok”, diğeri “Hakim ortağın iradesi” dedi
Ronaldo'dan olay sözler: Beni öldürmek isteyenler var

"Beni öldürmek istiyorlar" diyerek isyan etti
Fransa maçı öncesi A Milli Takım'da Orkun Kökçü şoku

Gece yarısı açıklandı! Fransa maçı öncesi A Milli Takım'da deprem
Temizlik projesine katılan vekile vatandaştan tepki: 15 gündür sıra alamıyorum

Vatandaş sokakta gördüğü vekile böyle tepki gösterdi: 15 gündür...