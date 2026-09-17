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Lalapaşa Kaymakamı Çolak’tan güvenlik birimlerine ziyaret

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Lalapaşa Kaymakamı Çolak’tan güvenlik birimlerine ziyaret
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Lalapaşa Kaymakamı Mustafa Çolak, İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret etti.

Lalapaşa Kaymakamı Mustafa Çolak, İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret etti.

Çolak, ziyaretlerinde ilçede yürütülen asayiş ve güvenlik hizmetlerine ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Görevli personelle de bir araya gelen Çolak, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla yürütülen çalışmaların önem taşıdığını belirtti.

Çolak, özveriyle görev yapan jandarma ve emniyet personeline teşekkür ederek çalışmalarında kolaylık diledi.

Kaynak: AA
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