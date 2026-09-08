Haberler

Lalapaşa'da muhtarlar toplantısı yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Lalapaşa ilçesinde köylerin ihtiyaç ve taleplerinin değerlendirildiği Muhtarlar Toplantısı gerçekleştirildi.

Lalapaşa ilçesinde köylerin ihtiyaç ve taleplerinin değerlendirildiği Muhtarlar Toplantısı gerçekleştirildi.

Lalapaşa Kaymakamı Mustafa Çolak başkanlığında İlçe Sosyal Yaşam Merkezi Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, ilgili kurum amirleri ve köy muhtarları katıldı.

Toplantıda, köylerin ihtiyaç ve talepleri, devam eden çalışmalar ile vatandaşlar tarafından muhtarlara iletilen konular ele alındı.

Talep ve ihtiyaçlara yönelik yapılması planlanan çalışmaların ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde yürütülmesi konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: AA
Bakan Gürlek duyurdu! 4 soruşturmada 137 şüpheli hakkında işlem başlatıldı

Şafak vakti 4 koldan operasyon! Onlarca şüpheli için işlem başlatıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bolu'da ‘rüşvet' soruşturmasında beyan veren Tanju Özcan fenalaşarak bayıldı

Mahkemede bir anda yere yığıldı! Hakimin kararı değişmedi
Hakan Çalhanoğlu'nu görenler gözlerine inanamadı! Bu ne hal Hakan?

Bu ne hal Hakan?
Görüntüler İstanbul’daki hastanenin ameliyathanesinden! Hasta masadayken fareler dolaştı

Görüntüler İstanbul’daki hastanenin ameliyathanesinden
Silahlı saldırıda bacağını kaybetmişti: Şimdi başhekim oldu

Genç kadın silahlı saldırıda bacağını kaybetmişti: Şimdi başhekim oldu
Rusya'nın Kiev'e düzenlediği hava saldırısında 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Barış sinyalleri havada kaldı! Şehir merkezini bombaladılar
Melih Gökçek'in oğlu ve gelini için mahkemeden adli kontrol kararı

Melih Gökçek'in oğlu ve gelini hakkında karar verildi
TIR kabininde yıllarca süren çocuk istismarı deşifre edildi: Savcılık idam istedi

En büyüğü 9 yaşındaki 4 çocuğa yıllarca kabusu yaşattılar