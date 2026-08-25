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Edirne'de mısır silajı hasadı başladı

Edirne'de mısır silajı hasadı başladı
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Edirne Tarım ve Orman İl Müdürü İslam Köse, Lalapaşa'ya bağlı Çömlekakpınar köyünde mısır silajı hasadına katıldı, üreticiden bilgi aldı ve verimi değerlendirdi. Köse, silajın hayvancılık için stratejik önemine dikkat çekti.

Lalapaşa ilçesine bağlı Çömlekakpınar köyünde mısır silajı hasadı gerçekleştirildi.

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Müdürü İslam Köse, üretici Serdar Özvatan'a ait mısır tarlasındaki silajlık mısır hasadına katıldı.

Köse, saha ziyaretinde Özvatan'dan mısır silajı hasadı ve üretim süreci hakkında bilgi aldı, hasat çalışmalarını inceleyerek verim durumunu değerlendirdi.

Mısır silajının hayvancılık sektörünün kaba yem ihtiyacının karşılanmasında stratejik öneme sahip olduğunu belirten Köse, üreticilerin yanında olmaya ve üretimin her aşamasındaki çalışmaları sahada takip etmeye devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA
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