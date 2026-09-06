Vaysal Köyü'nde Sathi Kaplama Tamamlandı

Edirne İl Özel İdaresi ekipleri, Lalapaşa ilçesine bağlı Vaysal köyünde sathi kaplama çalışmasını tamamladı.

Edirne İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, grup yollarını sıcak asfaltla buluşturmanın yanı sıra sathi kaplama çalışmalarının da devam ettiği belirtildi.

Vaysal köyünde 2 kilometrelik köy içi sathi kaplama çalışmasının tamamlandığı aktarılan açıklamada, "Sıradaki durağımız Havsa ilçesine bağlı Osmanlı köyü köy içi yolu olacak. İlçemize, köylerimize, vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA