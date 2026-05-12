Lalapaşa Köyler Arası Futbol Turnuvası başladı

Güncelleme:
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen Lalapaşa Köyler Arası Futbol Turnuvası'nın açılışı yapıldı. İlk maçlar sinan köyü ve süleymandanişment köyleri arasında oynandı.

Lalapaşa Belediyesince 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen Lalapaşa Köyler Arası Futbol Turnuvası başladı.

Lalapaşa'da halı sahada gerçekleştirilen turnuvanın açılışında Lalapaşa Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi başlama vuruşunu yaptı.

Turnuvanın ilk maçında Sinanköy ile Süleymandanişment köyleri karşı karşıya geldi. Günün ikinci müsabakasında ise Hanlıyenice ile Taşlımüsellim köyleri mücadele etti.

Turnuva sonunda dereceye giren takımlara kupaları 18 Mayıs'ta düzenlenecek törenle verilecek.

Kaynak: AA / Semay Ezgi Özçetin
