Lalapaşa'da 29 Ekim kutlamaları, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü için değerlendirildi

Lalapaşa'da 29 Ekim kutlamaları, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü için değerlendirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Lalapaşa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı için değerlendirme toplantısı yapıldı. Kaymakam Mustafa Çolak başkanlığındaki toplantıya Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi, kurum amirleri ve okul müdürleri katıldı; 103. yıl dönümü için yürütülecek çalışmalar ele alındı.
Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programına ilişkin değerlendirme toplantısı düzenlendi.
Kaymakam Mustafa Çolak başkanlığında Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi, kurum amirleri ve okul müdürleri katıldı.
Toplantıda, Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenecek etkinlikler, tören hazırlıkları ve kurumlar arası koordinasyon konuları ele alındı.
Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünün coşku ve gurur içerisinde kutlanması amacıyla yürütülecek çalışmalar değerlendirildi.
Kaynak: AA