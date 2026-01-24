Haberler

Pakistan'da otelde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pakistan'ın Lahor kentindeki bir otelin bodrum katında çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Yangının ardından otelde bulunan 180 müşteri ve çalışanın tahliyesi gerçekleştirildi.

Pakistan'ın Lahor kentindeki bir otelin bodrum katında çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Punjab Acil Durum Hizmetlerinden yapılan açıklamada, Lahor'daki bir otelin bodrum katında yangın çıktığı belirtildi.

Otelde bulunan 180 müşteri ve çalışanın tahliye edildiği aktarılan açıklamada, yangında 3 kişinin öldüğü, 8 kişinin de yaralandığı anlatıldı.

Arama kurtarma çalışmalarının sona erdiği belirtilirken, alevlerin de kontrol altına alındığı kaydedildi.

Pakistan'ın Karaçi kentinde 17 Ocak'ta bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 71 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel
'Sarı kod'la uyarılan Antalya'da tarım alanları su altında kaldı

Birkaç saatlik kabus, şehri alt üst yetmeye yetti! Zarar çok büyük
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maça saatler kala duyuruldu: Fatih Karagümrük'e karşı yok

Maça saatler kala kötü haber: Karagümrük'e karşı yok
Süper Lig devinden Thilo Kehrer hamlesi

Çuvalla para verdiler! Süper Lig devi transferde bombayı patlatıyor
Sedat Peker, 'Amca' diye seslenen genç kızın talebine kayıtsız kalamadı

"Amca" diye seslenen genç kızın talebine kayıtsız kalamadı
Beşiktaş'tan forvete çifte operasyon! İşte o isimler

Forvete çifte operasyon! İşte o isimler
Maça saatler kala duyuruldu: Fatih Karagümrük'e karşı yok

Maça saatler kala kötü haber: Karagümrük'e karşı yok
Trump şaşkınlıkla izlemişti: Bakan Fidan zirveye damga vuran detayı anlattı

Trump şaşkınlıkla izlemişti: Bakan Fidan'a canlı yayında o an soruldu
Yıldız isimden yıllar sonra gelen itiraf: Başkan, karımdan daha çok hoşlanıyor gibiydi

Yıldız isimden yıllar sonra gelen itiraf: Başkan, karıma...