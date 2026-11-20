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Pakistan'ın Pencap eyaletine bağlı Lahor kentinde Hava Kalitesi Endeksi (AQI) 465'e ulaşırken, kent dünyadaki hava kalitesi açısından en kirli şehirler listesinde birinci sırada yer aldı.

Dawn gazetesinin haberine göre, Lahor'da saatlik Hava Kalitesi Endeksi değeri "tehlikeli" seviyenin üstüne çıkarak 465'e ulaştı.

Hava Kalitesi Endeksi'nde 301 ve üzerindeki değerler "tehlikeli" olarak kabul ediliyor.

Lahor, dünyadaki hava kalitesi açısından en kirli şehirler listesinde birinci sırada yer aldı.

Öte yandan Pencap eyaleti genelinde de hava kirliliği tehlikeli seviyelere ulaştı.

Yetkililer, vatandaşlara açık havada geçirdikleri süreyi azaltmalarını, pencereleri kapalı tutmalarını, dışarı çıkarken koruyucu maske takmalarını ve kapalı alanlarda hava temizleyici kullanmalarını tavsiye etti.

Kaynak: AA