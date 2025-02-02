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Lahmacuna ketçap sıkıp akıllarınca intikam aldılar! Sıradaki yemek de mantıymış

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İtalya'da iki yaşlı kadın, lahmacuna ketçap sıkıp yedi. O anlar kayda alan kadınlar, "Türkiye'de makarnamızı hep yoğurtla yediniz. Pizzamıza ketçap döktünüz. İntikam." derken, sıradaki yemeğin ise mantı olduğunu söyledi.

İtalya'da iki yaşlı kadının çektiği video olay oldu. Lahmacuna ketçap sıkıp yiyen kadınlar akıllarınca intikam aldı.

İNTİKAM İÇİN LAHMACUNA KETÇAP SIKTILAR

İtalyan yemeklerinin Türkiye'de yanlış yenildiğini, bunun için böyle bir şey yaptıklarını söyleyen kadınlar, "Türkiye'de makarnamızı hep yoğurtla yediniz. Pizzamıza ketçap döktünüz. İntikam." diye bağırdı.

"YEMEKLERİMİZE DOKUNURSANIZ SIRADAKİ MANTI OLUR"

Kadınlar videonun sonunda, "Şimdi nasıl hissediyorsunuz. Eğer yemeklerimize dokunursanız sıradaki mantı olur." diyerek tehdit etti. O anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.

Lahmacuna ketçap sıkıp akıllarınca intikam aldılar! Sıradaki yemek de mantıymış
Kaynak: Haberler.com / Güncel
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSer_hat:

Çok da tınnmm

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Haber YorumlarıREPTİLYAN DÜŞMANI:

dert var, dert var

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