Lahmacuna ketçap sıkıp akıllarınca intikam aldılar! Sıradaki yemek de mantıymış

İtalya'da iki yaşlı kadının çektiği video olay oldu. Lahmacuna ketçap sıkıp yiyen kadınlar akıllarınca intikam aldı.

İNTİKAM İÇİN LAHMACUNA KETÇAP SIKTILAR

İtalyan yemeklerinin Türkiye'de yanlış yenildiğini, bunun için böyle bir şey yaptıklarını söyleyen kadınlar, "Türkiye'de makarnamızı hep yoğurtla yediniz. Pizzamıza ketçap döktünüz. İntikam." diye bağırdı.

"YEMEKLERİMİZE DOKUNURSANIZ SIRADAKİ MANTI OLUR"

Kadınlar videonun sonunda, "Şimdi nasıl hissediyorsunuz. Eğer yemeklerimize dokunursanız sıradaki mantı olur." diyerek tehdit etti. O anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.