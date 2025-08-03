Lagos'ta Filistin'e Destek Gösterisi Düzenlendi

Nijerya'nın Lagos şehrinde, Filistin'e destek gösterisi gerçekleştirildi.

Ülkenin en kalabalık kenti Lagos'ta faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, Gazze'de devam eden insani krize dikkati çekmek amacıyla protesto düzenledi.

Göstericiler, "Gazze'ye özgürlük", "Filistin halkı yalnız değildir" ve "Soykırıma son" yazılı pankartlar taşıdı.

Gösteride konuşan Uluslararası Müslüman Farkındalık Derneği (MAI) Direktörü Abdul Waheed Atoyebi, Gazze'deki durumu "soykırım ve bilinçli bir aç bırakma kampanyası" olarak nitelendirdi.

Atoyebi, uluslararası toplumu, özellikle Afrika ülkelerini, bu insanlık dramına karşı harekete geçmeye çağırdı.

Kudüs Vakfı Direktörü Qasim Akinloye ise ABD'nin İsrail'e verdiği askeri ve diplomatik desteğin krizi derinleştirdiğini belirterek Washington yönetimini "adaletsiz ve taraflı" olmakla suçladı.

Akinloye, Gazze'deki insani durumun artık siyasi değil, ahlaki bir mesele haline geldiğini vurgulayarak, dini liderleri ve halkları daha fazla ses çıkarmaya davet etti.