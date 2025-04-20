Lagos'ta Binanın Çökmesi: 5 Ölü, 20 Yaralı
Nijerya'nın Lagos şehrinde 3 katlı bir bina çöktü. Olayda 5 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Ekipler arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
Nijerya'nın Lagos şehrinde 3 katlı binanın çökmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.
Nijerya Acil Durum Yönetim Ajansı Güney-Batı Bölgesi Koordinatörü İbrahim Farinloye, Lagos'un Ojodu Berger bölgesinde 3 katlı binanın çöktüğünü bildirdi.
Farinloye, enkaz altında kalan 5 kişinin cesedine ulaşıldığını, 20 kişinin yaralı kurtarıldığını belirtti.
Ekiplerin arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Farinloye, ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini kaydetti.
Farinloye, binanın çökme nedeninin araştırıldığını ifade etti.