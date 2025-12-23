Haberler

Ladik ilçesinde servis hizmeti uygulaması başlatıldı

Ladik ilçesinde servis hizmeti uygulaması başlatıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal, 2023 yılı için vaat ettikleri uzak mahallelere servis hizmetinin başladığını duyurdu. Servis, günde 5 defa çalışarak TOKİ konutlarına ve mahallelere hizmet verecek.

Ladik ilçesinde belediye tarafından uzak mahallelere servis hizmeti uygulaması başladı.

Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal, yaptığı açıklamada, ilçelerinde 2023 yılında söz verdikleri servis uygulamasını hizmete almaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

İlçedeki otogar kavşağından saat 07.20'de hareket edecek servis aracının güzergah üzerindeki Ladik Ambarköy, Akçansa Çimento Fabrikası ve mahallelere uğrayarak TOKİ konutlarındaki vatandaşlara da hizmet vereceğini aktaran Topal, "Saat 17.10'a kadar günde 5 defa düşündüğümüz servis uygulaması, vatandaşlarımızın taleplerine göre güncellenecek. İlçe halkımıza hayırlı uğurlu olsun."' ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / İsmail Ergül - Güncel
Yeni yılda köprü ve otoyol ücretleri yüzde 25,49 oranında artacak

Yeni yılda köprü ve otoyol ücretlerine yapılacak zam belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okul müdürünü vuran 12 yaşındaki öğrencinin paylaşımı hayrete düşürdü

Okul müdürünü vuran 12 yaşındaki öğrencinin paylaşımı hayrete düşürdü
Yıkıma gelen polise direnip bıçakla kendisine zarar verdi

Polis ordusunu karşısında görünce bir anda bıçağına sarıldı
İlk bakışta başörtüsü sanıldı! Hande Ataizi'nin taktığı şey bambaşka çıktı

İlk bakışta başörtüsü sanıldı! Taktığı şey bambaşka çıktı
Ela Rümeysa'nın sözleri sonrası gündem oldu! İşte Pablo Escobar'ın bilinmeyenleri

Ela'nın sözleri sonrası gündem oldu! İşte ünlü baronun bilinmeyenleri
Okul müdürünü vuran 12 yaşındaki öğrencinin paylaşımı hayrete düşürdü

Okul müdürünü vuran 12 yaşındaki öğrencinin paylaşımı hayrete düşürdü
Call of Duty'nin yapımcısı Vince Zampella hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü oyun yapımcısı korkunç kazada hayatını kaybetti
Spiker mi casus mu? Ela Rümeysa Cebeci'yle ilgili gündem yaratacak iddia

Spiker değil casus mu? Dosyadaki detay ortalığı karıştırdı
title