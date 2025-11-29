Haberler

Ladik'te Gazze'ye Destek Programı Düzenlendi

Samsun'un Ladik ilçesinde Bolat Mahallesi Kız Kuran Kursu, 'Direnişin sessiz çığlığı Gazze' temalı bir program düzenledi. Kaymakam Tuğçe Orhan ve Belediye Başkanı Adnan Topal, programa katılarak Gazze'deki mazlumlar için dualar etti.

Samsun Ladik ilçesi Bolat Mahallesi Kız Kuran Kursu'ndaki hafızlar, "Direnişin sessiz çığlığı Gazze" program düzenledi.

Ladik Bolat Mahallesi Kız Kuran Kursu'ndaki programda konuşan Kaymakam Tuğçe Orhan, programda mazlumların feryatlarına kulak vererek onların kurtuluşuna dua ettiklerini söyledi.

Belediye Başkanı Adnan Topal ise "Gazze'de, Kudüs'te, Doğu Türkistan'da, Sudan'da nerede Müslüman varsa Allah'ım yardımcıları olsun. Kardeşlerimize sabır ve İslam alemine birlik olma şuuru nasip eylesin." ifadelerini kullandı.

Gazze'ye destek programında Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dualar edildi.

Programa, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Şuayip Demir, İlçe Emniyet Müdürü Ali Vedat Keleş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Aksoy, İlçe Müftüsü Kemal Menceloğlu, Bolat Mahallesi Kız Kuran Kursu Yöneticisi ve Hocası Mustafa Taslak ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / İsmail Ergül - Güncel
