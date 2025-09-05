Haberler

Ladik Belediye Başkanı Zabıta Haftası'nı Kutladı

Ladik Belediye Başkanı Zabıta Haftası'nı Kutladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal, Zabıta Haftası dolayısıyla zabıta personeliyle bir araya gelerek onların özverili çalışmalarını takdir etti ve haftalarını kutladı.

Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal, Zabıta Haftası dolayısıyla personelle bir araya geldi.

Zabıta Haftasını çalışanların odasına giderek kutlayan Başkan Topal, "Vatandaşların güvenliği, sağlığı her şeyden önce sizlerin özverili çalışmaları ile gerçekleşiyor. Zabıta, çarşıda, markette, pazarda vatandaşımızın ilk başvuracağı, güveneceği kişidir. Sizlere teşekkür ediyor ve haftanızı kutluyorum" diye konuştu.

Ziyarete Belediye Başkan Yardımcısı Fikret Baştan'da eşlik etti.

Kaynak: AA / İsmail Ergül - Güncel
Cami açılışında besmele tartışması: Vali özür dilemek zorunda kaldı

Cami açılışında besmele tartışması: Vali özür dilemek zorunda kaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
390 şubeli Maydonoz Döner satışa çıkarıldı

390 şubesi var! Türkiye'nin dev döner zinciri satılıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.