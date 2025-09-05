Ladik Belediye Başkanı Zabıta Haftası'nı Kutladı

Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal, Zabıta Haftası dolayısıyla personelle bir araya geldi.

Zabıta Haftasını çalışanların odasına giderek kutlayan Başkan Topal, "Vatandaşların güvenliği, sağlığı her şeyden önce sizlerin özverili çalışmaları ile gerçekleşiyor. Zabıta, çarşıda, markette, pazarda vatandaşımızın ilk başvuracağı, güveneceği kişidir. Sizlere teşekkür ediyor ve haftanızı kutluyorum" diye konuştu.

Ziyarete Belediye Başkan Yardımcısı Fikret Baştan'da eşlik etti.