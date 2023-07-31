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Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel'in vefatının ardından yeni başkan seçildi

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Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel'in vefatının ardından yapılan oylamada Adnan Topal Ladik Belediye Başkanı seçildi.

Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel'in vefatının ardından Belediye Başkanlığına Adnan Topal getirildi.

Belediye Meclisi Salonu'nda yapılan oylamada 6 AK Parti, 3 MHP, 1 CHP'li üye ile 1 bağımsız üye oy kullandı. On bir üyeden oluşan Meclis'te, üçüncü turda Adnan Topal 7, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Eren 4 oy aldı.

Böylece Topal, Ladik Belediye Başkanı seçildi.

Kaynak: AA / İsmail Ergül - Güncel

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