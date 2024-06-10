Laçin Halk Eğitim Merkezi Yıl Sonu Sergisi
Laçin Halk Eğitim Merkezi'nde üretilen ürünlerin yer aldığı yıl sonu sergisi açıldı. Sergide nevresim takımları, el örgüsü çantalar ve yelekler, iğne oyalı yemeniler, şapkalar, el işlemeli seccadeler, kolye, bileklik, lif ve bebek yelekleri gibi çeşitli ürünler sergilendi.
Laçin Halk Eğitim Merkezinde (HEM) yıl boyu üretilen ürünler, yıl sonu sergisi ile vatandaşların beğenisine sunuldu.
HEM binasındaki sergi için açılış töreni düzenlendi.
Laçin Belediye Başkanı Mustafa Toydemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adnan Yıldırım ve İlçe Emniyet Amiri Hamdi Gevrek, açılış kurdelesini kestikten sonra sergiyi gezdi.
Sergide yer alan nevresim takımı, el örgüsü çanta ve yelekler, iğne oyalı yemeni ve havlular, şapkalar, el işlemeli seccadeler, kolye, bileklik, lif ve bebek yelekleri gibi çeşitli ürünler beğeni topladı.???????