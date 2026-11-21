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ABD'nin Los Angeles kentinde jüri, Jonathan Rinderknecht'ı binlerce dönüm alanın kül olmasına yol açan Pacific Palisades yangınlarına yol açmaktan suçlu buldu.

The Hill'in haberine göre, Los Angeles'ta federal jüri, Rinderknecht'ı binlerce dönüm alanın kül olmasına yol açan Pacific Palisades yangınlarına sebep olan bir çalı yangını kasten çıkardığı gerekçesiyle kundaklama suçundan mahkum etti.

Jüri üyeleri, yaklaşık 2,5 saat süren müzakerelerin ardından Rinderknecht'ı yangın yoluyla mala zarar verme ve eyaletler arası ticarette kullanılan mallara yönelik kundaklama suçlarından suçlu buldu.

Savcılar, Rinderknecht'in 1 Ocak 2025 tarihinde Pacific Palisades yakınlarındaki Santa Monica Dağları'nda Lachman Yangını'nı çakmakla başlattığını belirtti.

Rinderknecht, Pacific Palisades yangınlarını çıkardığı şüphesiyle 8 Ekim 2025'te gözaltına alınmıştı.

Los Angeles'ta 7 Ocak 2025'te Pacific Palisades bölgesinde başlayan yangın, Eaton, Hurst, Sunset, Woodley bölgeleri başta olmak üzere hızla çevreye yayılmıştı.

Kaynak: AA