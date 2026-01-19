L'Etape Marmaris by Tour Genel Direktörü Kafkas, Muğla Valisi Akbıyık'ı ziyaret etti

L'Etape Marmaris by Tour de France Genel Direktörü Ömer Kafkas ve Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş, Muğla Valisi İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, dünyanın en prestijli bisiklet organizasyonları arasında yer alan Tour de France'ın amatör konsepti L'Etape Marmaris by Tour de France'ın, 7 Haziran'da Marmaris ilçesinde gerçekleştirilecek organizasyonun detayları ele alındı.

Organizasyonun 28 Ocak'ta yapılacak basın tanıtımı hakkında da bilgilendirmede bulunulan ziyarette, sportif, turistik ve uluslararası tanıtım açısından Muğla'ya sağlayacağı katkılar değerlendirildi.