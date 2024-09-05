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KYK Yurt Başvuru Sonuçları Açıklandı

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, üniversitelerin örgün eğitim programlarına ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler ile ara sınıf öğrencileri için Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvuru sonuçları açıklandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Bak, 2024-2025 akademik yılında, üniversitelerin örgün eğitim programlarına ilk kez kayıt yaptıran öğrencilerle ara sınıf öğrencileri için GSB yurt başvurularının sonuçlandığını bildirdi.

GSB yurt başvurusu yapan öğrencilerin sonuçları, e-Devlet kapısı üzerinden öğrenebileceğini belirten Bak, şunları kaydetti:

"Başvuruları 20 Ağustos ile 24 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleşen yurt yerleştirme sürecimizin ilk aşaması tamamlandı. Yapılan başvurular, 12 kamu kurumu tarafından dijital olarak analiz edildi. Titizlik ve hassasiyetle gerçekleştirilen yerleştirme sürecinde başvurusu geçerli sayılan öğrencilerimizi gelir, başarı ve sosyal durum kriterlerini esas alarak değerlendirdik ve buna göre dijital ortamda bir puanlama sırası oluşturduk. Bu sıralamayla öğrencilerimiz, kazandıkları okula en yakın yurda yerleştiler. Eğer o yurtta yer yok ise bir sonraki yurda yerleştirildiler. 81 ilde bakanlığımıza bağlı 857 yurt binasında, 987 bin kapasitemiz bulunmakta. İlk aşamada, yüzde 88'lik bir yerleştirme oranı yakalayarak yeni bir rekora imza attık. Bu oran ilerleyen günlerde artacaktır."

Kayıt işlemleri 7 Eylül'de sona erecek

GSB yurt kayıt işlemleri 7 Eylül Cumartesi günü sona erecek. Yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin, kayıt işlemlerini 7 Eylül saat 23.59'a kadar e-Devlet kapısı üzerinden tamamlaması gerekiyor.

Yurt kaydının tamamlanması için ilk kayıt ücretinin ödenmesi ve e-Devlet kapısı üzerinden taahhütname onayının verilmesi gerekiyor.

Kaynak: AA / Güncel

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