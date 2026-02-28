Haberler

KYK Genel Müdür Yardımcısı Özdemir, Amasya'da öğrencilerle sahur yaptı

KYK Genel Müdür Yardımcısı Özdemir, Amasya'da öğrencilerle sahur yaptı
Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Ali Özdemir, Amasya'daki öğrencilerle sahur yaparak onların taleplerini dinledi ve keyifli anlar geçirdi.

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdür Yardımcısı Ali Özdemir, öğrencilerle sahur yaptı.

Amasya Erkek Öğrenci Yurdu ve Sultan Bayezid Erkek Öğrenci Yurdu'nda öğrencilerle bir araya gelen Özdemir, öğrencilerle sohbet etti.

Öğrencilerle sahur yapmanın mutluluk verici olduğunu dile getiren Özdemir, öğrencilerin talep ve görüşlerini de dinledi.

Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürü Osman Ercan, Özdemir'e teşekkür ederek, günün anısına tablo hediye etti.

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt
