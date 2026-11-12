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KYB Başkanı Talabani IKBY'de diyalog çağrısı yaptı, KDP'yi sorumlu tuttu

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KYB Başkanı Talabani, IKBY Parlamentosu'ndaki olayları 'siyasi çöküş' olarak nitelendirip KDP'yi sorumlu tuttu ve diyalog çağrısı yaptı. Meclis yaklaşık 2 yıl aradan sonra 4 Kasım'da toplanmış; KYB ve Yeni Nesil Hareketi oturumu boykot etmiş, KYB hükümetten çekilmişti.

Irak'ta, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Başkanı Bafel Talabani, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) iç sorunlarının diyalogla giderilmesi çağrısında bulundu.

Talabani, Süleymaniye Stratejik Forumu'nun açılış oturumunda yaptığı konuşmada, IKBY Parlamentosu'nda yaşananların bütün çözüm yollarını kapattığını ve krizleri daha da derinleştirdiğini ifade etti.

Parlamentoda yaşananları "siyasi çöküş" olarak nitelendiren Talabani, yasama organının "bir savaş alanına dönüştürülmesinin kabul edilemez olduğunu" ve yaşananların parlamento faaliyeti şeklinde değerlendirilemeyeceğini savundu.

Yaşananlardan Kürdistan Demokrat Partisi'ni (KDP) sorumlu tutan Talabani, parlamentodaki olayların görmezden gelinmesinin veya hoşgörüyle karşılanmasının mümkün olmadığını dile getirdi.

IKBY'deki iki büyük parti (KDP ve KYB) arasındaki anlaşmazlıklara değinen Talabani, bölgede halen iki ayrı yönetim ve iki farklı yönetim sisteminin bulunduğunu söyledi.

Talabani, IKBY'deki iç sorun ve anlaşmazlıkların diyalog ve siyasi yöntemlerle giderilmesi çağrısı yaptı.

ABD, İran ve İngiltere ile ilişkiler

Bölgesel ve uluslararası ilişkilere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Talabani, ABD, İran ve İngiltere ile yakın dostluk ilişkilerinin bulunduğunu belirtti.

Son Tahran ziyaretinin "oldukça iyi" geçtiğini ifade eden Talabani, ABD'nin anlaşmazlıkların çözümündeki rolüne ilişkin ise "ABD bize çözüm bulmamızda yardımcı olmayacaksa, o zaman bizi uzaktan izlesin." dedi.

IKBY Meclisi, yaklaşık 2 yıl aradan sonra 4 Kasım'da toplanarak başkan ve başkan vekilini seçmişti. KYB ve Yeni Nesil Hareketi ise Meclis oturumunu boykot etmişti.

KYB Başkanı Bafel Talabani, IKBY hükümetinden çekilme kararı aldıklarını ve IKBY Meclisinin alacağı kararları tanımayacaklarını açıklamıştı.

KDP Başkanı Mesud Barzani, KYB'ye, IKBY'deki siyasi krizin aşılması ve sorunların çözümü amacıyla diyalog masasına oturma çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA
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