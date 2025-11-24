Haberler

KVKK, Üretken Yapay Zeka ve Kişisel Verilerin Korunması Rehberi'ni Yayınladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, yapay zeka teknolojilerinin kişisel verilerin korunması üzerindeki etkilerini değerlendiren 15 sorudan oluşan bir rehber hazırladı. Rehber, yapay zekanın etik ve hukuki ilkeler çerçevesinde geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Kişisel Verileri Koruma Kurumunca ( Kvkk ) hazırlanan "15 Soruda Üretken Yapay Zeka ve Kişisel Verilerin Korunması Rehberi", kamuoyunun bilgisine sunuldu.

Kvkk'den yapılan açıklamada, dijital teknolojilerin, yaşamın hemen her alanında çok boyutlu bir dönüşümü beraberinde getirdiği, yapay zekanın söz konusu dönüşümün merkezinde yer aldığı ifade edildi.

Yapay zekanın, karmaşık problemlere çözümler sunabildiği, karar alma süreçlerini destekleyen ve pek çok açıdan hayatı kolaylaştıran bir teknoloji olarak öne çıktığına işaret edilen açıklamada, "Bu doğrultuda, yapay zekanın insan merkezli, güvenli, sorumlu ve toplumsal faydayı gözeten bir yaklaşımla geliştirilmesi ve etik ile hukuki ilkelere uygun şekilde ele alınması önem taşımaktadır." değerlendirmesine yer verildi.

Yapay zeka teknolojisine bağlı olarak ortaya çıkan etik, toplumsal ve hukuki soruların gündemdeki yerini koruduğu aktarılan açıklamada, son yıllarda yapay zeka alanında yaşanan gelişmelerin teknolojik inovasyon açısından da yeni bir dönemin kapılarını araladığı belirtildi.

İnsan üretimine benzer içerikler oluşturabilme kapasitesi bulunan yapay zeka ile "üretken yapay zeka" sistemlerinin yükselişte olduğu vurgulanan açıklamada, "Söz konusu sistemlerin, insan haklarına ve temel özgürlüklere saygılı, şeffaf, denetlenebilir ve insan merkezli bir yaklaşımla geliştirilmesi ve uygulanması büyük bir öneme sahiptir." görüşü yer aldı.

Açıklamada, "Üretken yapay zeka sistemlerinin kişisel verilerin korunması bağlamındaki etkilerinin değerlendirilmesi, bu sistemlerin geliştirilmesi ile kullanılmasında bireylerin mahremiyetine saygılı bir yaklaşımın teşvik edilmesi ve yaşam döngüsü boyunca gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri bakımından veri sorumlusu niteliğini haiz aktörlere yol gösterilmesi amacıyla 15 Soruda Üretken Yapay Zeka ve Kişisel Verilerin Korunması Rehberi hazırlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

Kvkk'nin rehberinde, üretken yapay zeka sistemlerinin içerik üretim süreci, yaşam döngüsü, kullanım alanları ve kullanımının doğurabileceği risklere ilişkin temel hususlar yer alıyor.

Rehberde, yapay zeka aracılığıyla gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde değerlendirilirken, günlük hayatta üretken yapay zeka uygulamalarından yararlanırken kişisel verilerin korunması açısından bireylerin dikkat etmesi gereken hususlara da yer veriliyor.

Rehbere, KVKK'nin internet sitesinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA / İsmet Karakaş - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, 15 bin öğretmen ataması gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, binlerce gencin hayali gerçekleşti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek! Bu sözler çok konuşulur
Hem Türkçe hem İngilizce yazdı! Yüksel Yıldırım'ın kızından Beşiktaş taraftarına tepki

Babasına edilen küfürleri duyunca hemen telefona sarıldı
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
Okan Buruk'tan Osimhen ve sakat oyuncular ile ilgili açıklama

Forma giyebilecek mi? Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek! Bu sözler çok konuşulur
Hakemden maç esnasında hayat kurtaran müdahale

Hakemden maç esnasında hayat kurtaran müdahale
Union Saint-Gilloise'dan Galatasaray ve Fenerbahçe kıyası: Atmosfer daha çılgın

G.Saray ve Fenerbahçe'yi kıyasladılar: Atmosferleri daha çılgın
Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı! 11 üründe tespit edildi

Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı
Serdar Ortaç'ın eski eşinden intikam almak için başvurduğu yöntem akılalmaz

Serdar Ortaç'tan akılalmaz intikam! Eski eşini çılgına çevirdi
Hande Erçel'e sette doğum günü sürprizi

Şaşkınlığı yüzüne yansıdı! Sette sürpriz doğum günü pastası
Tatlı imalathanesinde mide bulandıran görüntüler: Burası pislik içinde

İmalathanede pes dedirten görüntüler: Burada nasıl gıda üretiyorsun?
Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti, nüfus rakamları haklı çıkardı

Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti, rakamlar haklı çıkardı
Koli basili uyarılarını umursamayan kadın telefonu için nehre girdi

Koli basilini umursamadı, telefonu için nehre girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.