KVKK, Üretken Yapay Zeka ve Kişisel Verilerin Korunması Rehberi'ni Yayınladı

Kişisel Verileri Koruma Kurumunca ( Kvkk ) hazırlanan "15 Soruda Üretken Yapay Zeka ve Kişisel Verilerin Korunması Rehberi", kamuoyunun bilgisine sunuldu.

Kvkk'den yapılan açıklamada, dijital teknolojilerin, yaşamın hemen her alanında çok boyutlu bir dönüşümü beraberinde getirdiği, yapay zekanın söz konusu dönüşümün merkezinde yer aldığı ifade edildi.

Yapay zekanın, karmaşık problemlere çözümler sunabildiği, karar alma süreçlerini destekleyen ve pek çok açıdan hayatı kolaylaştıran bir teknoloji olarak öne çıktığına işaret edilen açıklamada, "Bu doğrultuda, yapay zekanın insan merkezli, güvenli, sorumlu ve toplumsal faydayı gözeten bir yaklaşımla geliştirilmesi ve etik ile hukuki ilkelere uygun şekilde ele alınması önem taşımaktadır." değerlendirmesine yer verildi.

Yapay zeka teknolojisine bağlı olarak ortaya çıkan etik, toplumsal ve hukuki soruların gündemdeki yerini koruduğu aktarılan açıklamada, son yıllarda yapay zeka alanında yaşanan gelişmelerin teknolojik inovasyon açısından da yeni bir dönemin kapılarını araladığı belirtildi.

İnsan üretimine benzer içerikler oluşturabilme kapasitesi bulunan yapay zeka ile "üretken yapay zeka" sistemlerinin yükselişte olduğu vurgulanan açıklamada, "Söz konusu sistemlerin, insan haklarına ve temel özgürlüklere saygılı, şeffaf, denetlenebilir ve insan merkezli bir yaklaşımla geliştirilmesi ve uygulanması büyük bir öneme sahiptir." görüşü yer aldı.

Açıklamada, "Üretken yapay zeka sistemlerinin kişisel verilerin korunması bağlamındaki etkilerinin değerlendirilmesi, bu sistemlerin geliştirilmesi ile kullanılmasında bireylerin mahremiyetine saygılı bir yaklaşımın teşvik edilmesi ve yaşam döngüsü boyunca gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri bakımından veri sorumlusu niteliğini haiz aktörlere yol gösterilmesi amacıyla 15 Soruda Üretken Yapay Zeka ve Kişisel Verilerin Korunması Rehberi hazırlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

Kvkk'nin rehberinde, üretken yapay zeka sistemlerinin içerik üretim süreci, yaşam döngüsü, kullanım alanları ve kullanımının doğurabileceği risklere ilişkin temel hususlar yer alıyor.

Rehberde, yapay zeka aracılığıyla gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde değerlendirilirken, günlük hayatta üretken yapay zeka uygulamalarından yararlanırken kişisel verilerin korunması açısından bireylerin dikkat etmesi gereken hususlara da yer veriliyor.

Rehbere, KVKK'nin internet sitesinden ulaşılabiliyor.