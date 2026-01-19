Haberler

Karla kaplı yaylada yürüyen geyik dron kamerasında

Karla kaplı yaylada yürüyen geyik dron kamerasında
Güncelleme:
Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda karla kaplı alanlarda yürüyen kızılgeyikler dron ile görüntülendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından izlenen geyiklerin doğaya adaptasyon süreçleri dikkat çekiyor.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde karla kaplanan Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda kızılgeyik dron ile görüntülendi.

Samanlı Dağları'nın 1640 rakımlı zirvesi Kartepe'nin eteklerindeki Kuzuyayla Tabiat Parkı, karla kaplandı. Kar kalınlığı 50 santimetreyi geçti. Bir kızılgeyiğin karla kaplı alanda yürüdüğü anlar, dron ile görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde bölgedeki doğal yaşamı canlandırmak için Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda yetiştirilen kızılgeyikler, geçen yıl aralıklarla Kuzuyayla Milli Parkı'nda doğaya salınmıştı. Kızılgeyikler, 3 yıl boyunca fotokapanlar ve GPS verileriyle düzenli olarak takip ediliyor. Bu sayede geyiklerin doğaya uyum süreçleri ve hareket alanları yakından izleniyor.

