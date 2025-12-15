Haberler

Kuzuyayla Tabiat Parkı beyaza büründü

Kuzuyayla Tabiat Parkı beyaza büründü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Kartepe eteklerindeki Kuzuyayla Tabiat Parkı, etkili kar yağışı ile beyaza büründü. Kar küreme çalışmaları yapıldı.

KOCAELİ'de Kartepe'nin eteklerinde bulunan Kuzuyayla Tabiat Parkı, etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.

Samanlı Dağları'nın 1640 rakımlı zirvesi Kartepe'nin eteklerinde yer alan Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda kar yağış ekili oluyor. Kar yağışıyla birlikte yeşil alanlar ve ağaçlar beyaza büründü. Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü bölgede, zirveye giden yollarda ulaşımda aksama yaşanmaması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem

6 Şubat'ta çok büyük kayıplar verdiğimiz kent fena sallandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyaca ünlü yıldız, kendisini izinsiz şekilde kayda alan hayranına saldırdı

Kendisini izinsiz şekilde kayda alan hayranına saldırdı
Boşandı, tarzını değiştirdi! Ebru Gündeş'in mini şortluyla olan pozu dikkat çekti

Boşandı, tarzını değiştirdi! Mini şortluyla pozu dikkat çekti
Sıfır araç aldı, paspası kaldırınca neye uğradığını şaşırdı: Yazıklar olsun

Sıfır araç aldı, paspası kaldırınca neye uğradığını şaşırdı
Samsunspor Başkanı Yıldırım 'Kimseye yedirtmem' diyerek Galatasaray'dan almak istediği ismi söyledi

"Kimseye yedirtmem" diyerek G.Saray'dan almak istediği ismi söyledi
Dünyaca ünlü yıldız, kendisini izinsiz şekilde kayda alan hayranına saldırdı

Kendisini izinsiz şekilde kayda alan hayranına saldırdı
Coşkun Göğen 'Gözüm kaymıştır' diyerek güzel bulduğu oyuncuyu açıkladı

"Gözüm kaymıştır" diyerek güzel bulduğu oyuncuyu açıkladı
Icardi hakkında bomba ayrılık iddiası! Nedenleri de belli

Yönetime "Ben gidiyorum" dedi! İşte nedeni
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türklerin katili 3. Makarios'un anıtına çelenk bıraktı

Bu fotoğraf Türkiye ile büyük kriz çıkarır
Gülşah Durbay son yolculuğuna uğurlanıyor! Özgür Özel ağlamaktan konuşamadı

Gülşah Durbay'a veda! Özgür Özel ağlamaktan konuşamadı
Gökhan Özen'in sabrı taştı! Uzaklaştırma kararı aldırdı

Sabrı taştı! Uzaklaştırma kararı aldırdı
Arda Güler'in dün gece attığı pas ortalığı karıştırdı

Yok artık Arda! Attığı bu pas ortalığı karıştırdı
Hande Sarıoğlu, uyuşturucudan gözaltına alındığı iddialarına ateş püskürdü

Ünlü ekran yüzü çıldırdı: Vasıfsızlar, pislikler, teste girseniz...
Güllü'nün oğlu camı kırıp gizlice eve girmiş! Görüntüler yayınlandı

Güllü'nün oğlu camı kırıp gizlice eve girmiş! Bakın evden ne aldı
title