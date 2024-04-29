Kuzeydoğu Çin Kaplan ve Leopar Ulusal Parkı'nda Habitat Restorasyonu Operasyonu Başlatıldı

ÇEKİM TARİHİ: Arşiv görüntüleri

1. Habitat restorasyon faaliyetlerini yürüten korucuların çeşitli görüntüleri

2. Vahşi Sibirya kaplanları ve Amur leoparlarının görüntüleri

Kuzeydoğu Çin Kaplan ve Leopar Ulusal Parkı, yaban hayatına daha iyi bir yaşam ortamı sunmak amacıyla, yeni bir habitat yenileme operasyonu başlattı. Bu çalışma özellikle kaçak avcıların kurduğu yasadışı tuzakları ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Park yönetimine göre, ülkenin kuzeydoğusunda vahşi Sibirya kaplanları ile Amur leoparlarının nüfusu, geçtiğimiz yıl doğan 35'ten fazla yavruyla istikrarlı bir büyüme gösterdi.

İdare geçtiğimiz yıl 20'den fazla kaplan yavrusu ve 15'ten fazla leopar yavrusunun doğumunu takip etti. Bu türlerin faaliyet alanları 1,1 milyon hektarı aşarken, bu oran parkın toplam alanının yaklaşık yüzde 78'ine tekabül ediyor.

Çin, Ekim 2021'de kuzeydoğudaki Jilin ve Heilongjiang eyaletlerinde 1,4 milyon hektardan fazla bir alana yayılan Kuzeydoğu Çin Kaplan ve Leopar Parkı'nı milli park olarak belirlemişti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Changchun'dan bildiriyor. (XHTV)