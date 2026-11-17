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Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde Hells Angels motosiklet grubunun bir kolu olan "West Central" adlı oluşum yasaklandı.

Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "West Central" oluşumu üyelerinin adam yaralama, uyuşturucu ve doping maddesi ticareti, kara para aklama, şantaj, tehdit, gasp ve cinayete teşebbüs gibi eylemlere karıştıkları ve bir suç örgütü kurdukları yönünde şüpheler bulunduğu belirtildi.

Hells Angels motosiklet grubunun bir kolu olan "West Central" oluşumunun yasaklanarak feshedildiği bildirilen açıklamada, bu kapsamda oluşumun faaliyetlerinin yanı sıra sembollerinin kamuya açık alanda gösterilmesi ve devamı niteliğinde yeni yapılanmalarının kurulmasının da yasaklandığının altı çizildi.

Açıklamada bu oluşumun önde gelen bir üyesinin gözaltına alındığı ifade edildi.

"West Central" oluşumunun 2019'da "MG-City" grubundan ayrılarak üyeler tarafından kurulduğuna ve 2021'de iki yöneticisinin tutuklanıp mahkum edilmesinin ardından faaliyetlerine ara verdiğine işaret edilen açıklamada, oluşumun Nisan 2025'ten sonra yeniden kulüp binasında düzenli toplantılar yaptığı kaydedildi.

Alman basınında yer alan haberlerde de polisin Mönchengladbach ve Viersen kentlerinde oluşumun üyelerine yönelik birçok mekanda arama yaptığı belirtildi.

Kaynak: AA