Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kaza için soruşturma başlatıldı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya mevkisinde meydana gelen kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtti. Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya mevkisinde 11 vatandaşımızın vefat ettiği, 7'si ağır, 57 vatandaşımızın yaralandığı aşırı sis sebebiyle birden çok aracın karıştığı trafik kazasında vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Kaza ile ilgili olarak Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmış olup, 1 Cumhuriyet başsavcı vekili koordinesinde 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir" dedi.