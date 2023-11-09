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Kuzey Marmara Otoyolu'nda Tur Minibüsü ile Otomobil Çarpıştı

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde tur minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi. Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönündeki ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.