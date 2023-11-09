Kuzey Marmara Otoyolu'nda Tur Minibüsü ile Otomobil Çarpıştı
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Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde tur minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi. Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönündeki ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde tur minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Otoyolun Sipahiler mevkii Ankara istikametinde, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 34 DZL 832 tur minibüsü ile 34 DZK 469 plakalı otomobil çarpıştı.
Araçlardaki 5 kişinin yaralandığı olay nedeniyle kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönündeki ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.