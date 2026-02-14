Haberler

Sakarya'da otoyol gişelerindeki bariyere çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Güncelleme:
Sakarya'daki Kuzey Marmara Otoyolu'nda gişelerde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü Yasin Çelik yaşamını yitirdi. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde gişelerdeki bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Yasin Çelik (32) idaresindeki 54 AKP 021 plakalı otomobil, otoyolun Karasu gişeleri girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyere çarptı.

Otomobilde çıkan yangına, ilk müdahaleyi jandarma ve otoyol görevlileri yaparken, bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelince yapılan kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerce söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Otoyol görevlileri de araçtan yol kenarına savrulan parçaları topladı.

Çelik'in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı.

Olay yerine gelen Çelik'in yakınları sinir krizi geçirdi.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Güncel
