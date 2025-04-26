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Kuzey Marmara Otoyolu'nda büyük korku! Seyir halindeki TIR cayır cayır yandı

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Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halinde olan TIR'ın motor bölümünde başlayan yangın büyük korkuya neden oldu. Saniyeler içinde büyüyen yangına çok sayıda ekip sevk edildi. Yanan TIR ise kullanılamaz hale geldi.

Eyüpsultan, Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halinde olan TIR'ın motor bölümünde başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Alev alev yanan TIR, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

ÇOK SAYIDA EKİP BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Yangın, saat 19.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Işıklar mevkiinde seyir halinde olan TIR'ın motor bölümünde çıktı. Ankara istikametinde seyir halinde olan TIR'ın motor kısmında başlayan alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yanan TIR ise kullanılamaz hale geldi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda büyük korku! Seyir halindeki TIR cayır cayır yandı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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