Kuzey Marmara Otoyolu'nda Tır Devrildi, Sıkışan 2 Kişi İçin Kurtarma Çalışması Başlatıldı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda bariyerleri aşarak şarampole devrilen tırda, sürücü ve yanında bulunan yolcu sıkıştı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kuzey Marmara Otoyolu'nda şarampole devrilen tırda sıkışan 2 kişiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.
Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen tır, Kuzey Marmara Otoyolu'nda bariyerleri aşarak şarampole devrildi.
Kazada şoför ile yanındaki yolcu tırda sıkıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, araçta sıkışan kişileri çıkarmak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Şükrü Gündüz - Güncel