Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü ile tır çarpıştı, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Otobüs ve Tır Çarpıştı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü ile tır çarpıştı, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri mevkii Edirne istikametinde 22 AAH 806 plakalı yolcu otobüsü ile aynı yönde seyreden 50 ACK 779 plakalı tır çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.