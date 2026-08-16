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Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon kazası: 2 ölü, 5 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon kazası: 2 ölü, 5 yaralı
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- Kuzey Marmara Otoyolu'nun Edirne istikametinde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle yol trafiğe kapatılırken, araç geçişleri emniyet şeridinden kontrollü olarak sağlanıyor

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sarıyer mevkisinde kamyonun hafif ticari araca çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de ağır yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy mevkisi Edirne istikametinde seyreden 06 ESG 182 plakalı nakliye kamyonu, kontrolden çıkarak 34 PRV 011 plakalı hafif ticari araca çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif ticari araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Durumlarının ağır olduğu belirtilen yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazaya karışan kamyonun sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza nedeniyle otoyolun Edirne istikameti trafiğe kapatılırken, araç geçişleri kontrollü olarak emniyet şeridinden sağlanıyor.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA
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