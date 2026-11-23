Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyonla otomobil çarpıştı, 3 kişi ağır yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul istikametindeki T3 Tüneli mevkisinde kamyonla otomobil çarpıştı, 3 kişi ağır yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, İstanbul yönünde ulaşımın tek şeritten kontrollü sağlandığı öğrenildi.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi ağır yaralandı.
Otoyolun İstanbul istikametindeki T3 Tüneli mevkisinde sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 34 TA 3021 plakalı kamyon ile 60 ZK 477 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle İstanbul yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.