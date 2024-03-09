Üye Girişi
Haberler

Kuzey Marmara Otoyolu'nda hız yapan sürücüye yüksek ceza

Güncelleme:

Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafiği tehlikeye düşürecek şekilde hız yapan sürücüye 14 bin 258 lira ceza uygulandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntüyü inceleyerek sürücünün kimliğini belirledi ve gözaltına aldı. Sürücüye ayrıca Türk Ceza Kanunu'nda yer alan 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçu kapsamında işlem yapılacak.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafiği tehlikeye düşürecek şekilde hız yapan sürücüye 14 bin 258 lira ceza uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya hesaplarında, aşırı hız yapıp trafiği tehlikeye düşürecek şekilde seyreden araçla ilgili paylaşılan ve tepki çeken görüntüyü inceledi.

Tuzla Akfırat Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul Park girişinin bulunduğu alanda kullanılan aracın plaka bilgilerinden kimliği belirlenen ve gözaltına alınan C.S.Ç'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince toplam 14 bin 258 lira para cezası kesildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesine sevk edilen sürücü hakkında ayrıca Türk Ceza Kanunu'nda yer alan "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçu kapsamında işlem yapılacak.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Marmara Güvenlik Ceza Trafik Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti Adana Karataş Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Adana Karataş adayı Vejdi Oral kimdir? DEM Parti Adana Çukurova Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Adana Çukurova adayı Mehmet Can Çelik kimdir? DEM Parti Adana Ceyhan Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Ceyhan adayı Cemal Gök kimdir? DEM Parti İstanbul Kadıköy Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Kadıköy adayı Veysi Eski ve Nimet Çelebi Erdoğan kimdir? DEM Parti İstanbul Beykoz Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Beykoz adayı Senem Yılmaz ve Recep Yılmaz kimdir? DEM Parti İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Sultanbeyli adayı Ertan Hamidoğlu ve Rahime Kürkçü kimdir? DEM Parti İstanbul Ümraniye Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Ümraniye adayı Edip Alpata ve Zülfiye Hazar kimdir? DEM Parti İstanbul Adalar Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Adalar adayı Mehmet Galip Ataş ve Kristin Selekman kimdir? DEM Parti İstanbul Arnavutköy Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Arnavutköy adayı Mehmet Karadağ ve Durdane Bulgan kimdir? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 9 Mart Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 9 Mart Cumartesi hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi 9 MART BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? OKULLARIN KAPANMASINA KAÇ GÜN KALDI (SAYAÇ)? 9 Mart Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Aytekin Aktaş kimdir? Türkiye İşçi Partisi İzmir Urla Belediye Başkan adayı Aytekin Aktaş kimdir? Eyyüp Çiçek kimdir? Türkiye İşçi Partisi İzmir Torbalı Belediye Başkan adayı Eyyüp Çiçek kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title