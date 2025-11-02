Haberler

Kuzey Makedonya Yerel Seçimlerinde İktidar Koalisyonu Önde

Güncelleme:
Kuzey Makedonya'da yerel seçimlerin ikinci turunda iktidardaki VMRO-DPMNE partisi ve ortağı VLEN ittifakı, en çok oyu alarak başarılı oldu. VMRO-DPMNE, 22 belediyede, VLEN ise 4 belediyede zafer kazandı. Üsküp Büyükşehir Belediyesi'nde de iktidar adayı seçimi kazandı.

Balkan ülkesi Kuzey Makedonya'da yapılan yerel seçimlerin ikinci turunda, iktidardaki İç Makedon Devrimci Örgütü– Makedonya Ulusal Demokratik Birliği (VMRO-DPMNE) öncülüğündeki koalisyon ile ortağı VLEN ittifakı, yarışı önde götürüyor.

Seçimin ikinci turunda, bir önceki turda yüzde 50 oy sınırının geçilmediği 33 belediyede en çok oy alan iki aday yarıştı.

Kuzey Makedonya Devlet Seçim Komisyonu (DİK) tarafından paylaşılan verilere göre, seçimin ikinci turunda oyların yüzde 94,03'ü sayılırken, iktidar partisi VMRO-DPMNE, ülke genelinde Üsküp Büyükşehir Belediyesi dahil 22 belediyede, VLEN ittifakı da 4 belediyede zafer elde etti.

Buna göre, Üsküp Büyükşehir Belediyesinde de VMRO-DPMNE'nin adayı Orce Gjorgjievski oyların yüzde 57,62'sini alarak belediye başkanı seçildi.

Makedonya Sosyal Demokratlar Birliğinin (SDSM) öncülüğündeki ittifak 3 belediyede kazanırken, Romanlar Birliği, Ulusal Entegrasyon İttifakı (AKI), iktidar ortağı ZNAM Hareketi birer belediyede kazandı. Struga belediyesinde ise seçimi bağımsız aday Mendi Qyra kazandı.

Öte yandan, DİK verilerine göre yerel seçimin ikinci turunda kayıtlı 1 milyon 13 bin 375 seçmenin yüzde 45,71'i sandık başına gitti.

Yerel seçimin ilk turunda 81 belediyeden 44'üne başkan seçildi

Kuzey Makedonya'da 81 belediye başkanı ve belediye meclis üyelerinin belirlenmesi için yerel seçimin ilk turu, 19 Ekim'de gerçekleştirilmişti.

İlk turda, iktidardaki VMRO-DPMNE 32, iktidar ortağı VLEN ittifakı 5, AKI 4, muhalefetteki SDSM öncülüğündeki ittifak ise 3 belediye kazanmıştı.

Gostivar, Vrapçişte, Mavrovo-Rostuşe ile Merkez Jupa belediyelerinde ise ilk turda seçime katılım oranları belirlenen yüzdeliğin altında kaldığı için seçim ileri bir tarihte tekrarlanacak.

Bu yıl 8'incisi düzenlenen yerel seçimler daha önce 1996, 2000, 2005, 2009, 2013, 2017 ve 2021 yıllarında yapılmıştı.

Kaynak: AA / Dzihat Aliju - Güncel
