Kuzey Makedonya'nın Kalkandelen şehrinde eski fabrikada yangın çıktı - Haberler

Kuzey Makedonya'nın Kalkandelen şehrindeki eski bir fabrikada sabah saatlerinde yangın meydana geldi.

Yangına ardından karadan ve havadan yangınla mücadele faaliyetleri devam ediyor.

Yangın şehrin başkent Üsküp istikametindeki çıkışında bulunan eski "Makedonija Tabak" fabrikasında meydana geldi.

Şu ana kadar can kaybı veya yaralı bildirilmezken, Kuzey Makedonya Kriz Yönetimi Merkezi Müdürü Stoyançe Angelov, 3 itfaiyecinin dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Polis, büyük yangın ve yoğun duman nedeniyle şehirde hareketi kısıtlarken, okullarda eğitime ara verildi.

Kalkandelen Belediyesinden sosyal medyalarda yapılan açıklamada, belediyenin eğitim sektörü ile iş birliğinde depodaki yangın nedeniyle bugün ve yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Kötüleşen hava kalitesinden kaynaklanan güvenlik nedeniyle ve çocuk ile öğrencilerin sağlıklarının korunması amacıyla böyle bir karar alındığı kaydedilen açıklamada, "Vatandaşları da durum düzelene ve hava temizlenene kadar gereksiz yere evlerinden çıkmamaya çağırıyoruz. Kişisel ihtiyaçları için dışarıya çıkan vatandaş ve öğrenciler koruyucu maske taşımalıdır." denildi.