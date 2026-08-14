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Manastır'daki yangın kontrol altında

Manastır'daki yangın kontrol altında
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Kuzey Makedonya'nın Manastır şehri yakınlarındaki Loznani köyünde dün çıkan yangın kontrol altına alındı. 20 kişilik ekip müdahale etti, bir kişi yaralandı. Ülkede son 24 saatte 12 yangın çıktı, 6'sı aktif.

Kuzey Makedonya'nın güneyindeki Manastır şehri yakınlarındaki Loznani köyü ve çevresini saran yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

Kriz Yönetim Merkezi (CUK) tarafından yapılan açıklamaya göre, Manastır şehri yakınlarındaki Mogila Belediyesine bağlı Loznani köyünde dün meydana gelen ve etkisini artıran yangın kontrol altına alındı.

Yangına 20 kişilik ekip karadan müdahale etti.

Kuzey Makedonya Koruma ve Kurtarma Müdürü Stojançe Angelov, yangında bir kişinin yaralandığını bildirdi.

Angelov, dün ülke genelinde çıkan çok sayıdaki yangını hatırlatarak, vatandaşlara çok dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Öte yandan CUK tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 12 yangının çıktığı, bunlardan 6'sının aktif, 2'sinin kontrol altında olduğu ve 4'ünün söndürüldüğü bildirildi.

Kaynak: AA
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