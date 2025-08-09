Kuzey Makedonya'da Yerel Seçim Tarihi Belirlendi

Kuzey Makedonya'da Yerel Seçim Tarihi Belirlendi
Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Afrim Gashi, yerel seçimlerin 19 Ekim'de yapılacağını ve başarısız olan belediye başkanlıkları için ikinci tur seçimlerin 2 Kasım'da gerçekleştirileceğini duyurdu.

Kuzey Makedonya'da yerel seçim 19 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Afrim Gashi, 19 Ekim'i yerel seçim tarihi olarak belirleyen kararı imzaladı.

Karara göre, ilk turda belediye başkanı seçimi başarısız sonuçlanan belediyeler için ikinci tur 2 Kasım'da yapılacak.

Meclis Başkanı Gashi, seçimlerden 20 gün önce başlayacak kampanya süresince Meclis'in olağan idari işleyişine devam edeceği, ancak Genel Kurul toplantılarının yapılmayacağı bilgisini paylaştı.

Yerel seçimlerin 4 yılda bir yapıldığı Kuzey Makedonya'da seçmenler, 81 belediye başkanını ve belediye meclis üyelerini belirleyecek.

Ülkede en son yerel seçimler 17 Ekim 2021'de yapılmıştı.

Kaynak: AA / Dzihat Aliju - Güncel
