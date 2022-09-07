Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kuzey Makedonya'da "NATO İletişimciler Konferansı" başladı

Güncel Haberler

Kuzey Makedonya'da 'NATO İletişimciler Konferansı' başladı

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te "NATO İletişimciler Konferansı" düzenlendi.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te "NATO İletişimciler Konferansı" düzenlendi.

NATO üye ve müttefik ülkelerden yaklaşık 300 kişinin katıldığı konferansın açılışına, Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovaçevski, Savunma Bakanı Slavyanka Petrovska ve NATO Genel Sekreter Yardımcısı Baiba Braze katıldı.

NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Christopher G. Cavoli ve NATO Yüksek Müttefik Dönüşüm Komutanı Orgeneral Philippe Lavigne'nin görüntülü mesajları da konferansta yayınlandı.

Başbakan Kovaçevski, burada yaptığı konuşmada, NATO üyesi olarak Kuzey Makedonya'nın Ukrayna'ya destek ve yardım sunmak dahil kolektif güvenliğe katkı sunduğunu vurguladı.

NATO Genel Sekreter Yardımcısı Braze ise katılımcılara, birbirlerinden bir şeyler öğrenmeleri ve bağ kurmaları tavsiyesinde bulundu.

Braze, Ukrayna'ya iletişim alanında da destek sunduklarının ve sunmaya da devam edeceklerinin altını çizdi.

Yarın sona erecek konferans kapsamında, stratejik iletişim konularının ele alınacağı paneller düzenlenecek.

Kaynak: AA / Abdula Berisha - Güncel

Makedonya Ukrayna Üsküp Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title